Трое детей попали в реанимацию из-за перцового баллончика в школе Нижнего Новгорода

Шестеро детей пострадали из-за распыления перцового баллончика в одной из школ Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в минздраве и СК города.

Более 40 детей отравились в Чувашии

Отмечается, что школьники госпитализированы в медицинское учреждение. Трое из них находятся в реанимации.

Ранее СМИ сообщили, что в подмосковной школе из-за поджигания таблетки для травли тараканов дети массово отравились дымом.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:РеанимацияДетиШколаНижний Новгород
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