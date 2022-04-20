Трое детей попали в реанимацию из-за перцового баллончика в школе Нижнего Новгорода
20 апреля 202215:27
Шестеро детей пострадали из-за распыления перцового баллончика в одной из школ Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в минздраве и СК города.
Отмечается, что школьники госпитализированы в медицинское учреждение. Трое из них находятся в реанимации.
Ранее СМИ сообщили, что в подмосковной школе из-за поджигания таблетки для травли тараканов дети массово отравились дымом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru