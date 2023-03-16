Хулиган распылил газовый баллончик в вагоне метро Москвы после замечания

Пассажир московского метро распылил баллончик со слезоточивым газом в вагоне поезда в ответ на призыв соблюдать правила поведения в подземке. Злоумышленник задержан, информирует официальный сетевой ресурс Управления внутренних дел на московском метрополитене столичного главка МВД.

Замечание нарушителю сделал 18-летний житель Московской области в ходе возникшего спора. В ответ нарушитель в присутствии других пассажиров распылил в лицо своем оппоненту жидкость из аэрозольного баллончика.

Произошло это утром в час пик на перегоне между станциями «Таганская» и «Китай-город» фиолетовой ветки метрополитена. Из-за едкого содержимого аэрозоля многие люди вынужденно вышли из вагона.