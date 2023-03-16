Хулиган распылил газовый баллончик в вагоне метро Москвы после замечания
Пассажир московского метро распылил баллончик со слезоточивым газом в вагоне поезда в ответ на призыв соблюдать правила поведения в подземке. Злоумышленник задержан, информирует официальный сетевой ресурс Управления внутренних дел на московском метрополитене столичного главка МВД.
Замечание нарушителю сделал 18-летний житель Московской области в ходе возникшего спора. В ответ нарушитель в присутствии других пассажиров распылил в лицо своем оппоненту жидкость из аэрозольного баллончика.
Произошло это утром в час пик на перегоне между станциями «Таганская» и «Китай-город» фиолетовой ветки метрополитена. Из-за едкого содержимого аэрозоля многие люди вынужденно вышли из вагона.
Задержанным оказался безработный 22-летний приезжий из Волгодонска. По факту его действий возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Как сообщает НСН, ранее суд в Москве арестовал 671-летнего мужчину, который 9 марта толкнул 15-летнего подростка на рельсы под поезд метро. В этот день обвиняемый был выпущен из психиатрической лечебницы. Ребёнок серьёзно не пострадал, ему даже не потребовалась госпитализация.
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