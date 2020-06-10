В мае в Москве от коронавируса скончались 2,5 тысячи человек
Более 2,5 тысячи человек умерли от коронавирусной инфекции, как основной причины, в Москве в мае. Об этом говорится на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
В ведомстве отметили, что смертность за май оказалась выше показателей апреля из-за того, что на конец апреля пришелся пик заболеваемости COVID-19 в российской столице. Там пояснили, что между пиками заболеваемости и смертности как раз проходит около двух-трех недель.
За минувшие сутки в России жертвами коронавируса стали 216 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru