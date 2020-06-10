В мае в Москве от коронавируса скончались 2,5 тысячи человек

В ведомстве отметили, что смертность за май оказалась выше показателей апреля из-за того, что на конец апреля пришелся пик заболеваемости COVID-19 в российской столице. Там пояснили, что между пиками заболеваемости и смертности как раз проходит около двух-трех недель.

За минувшие сутки в России жертвами коронавируса стали 216 человек.

