В мае в Москве от коронавируса скончались 2,5 тысячи человек

Более 2,5 тысячи человек умерли от коронавирусной инфекции, как основной причины, в Москве в мае. Об этом говорится на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

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В ведомстве отметили, что смертность за май оказалась выше показателей апреля из-за того, что на конец апреля пришелся пик заболеваемости COVID-19 в российской столице. Там пояснили, что между пиками заболеваемости и смертности как раз проходит около двух-трех недель.

За минувшие сутки в России жертвами коронавируса стали 216 человек.

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ФОТО: pixabay.com
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