Собянин назвал сроки разрешения массовых мероприятий в Москве

Решения, связанные с массовыми мероприятиями в российской столице, скорее всего, будут приняты в начале июля. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По словам градоначальника, до тех пор ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, посещением театров, кино, концертных залов, спортивных соревнований будут сохраняться, передает RT.

С 9 июня в Москве начался новый этап снятия ограничений. В мегаполисе сняли домашний режим самоизоляции, график прогулок и электронные пропуска. К работе приступил ряд предприятий сферы услуг, в частности, парикмахерские. Однако масочно-перчаточный режим сохраняется не только в столице, но и по всей России.

Как отмечают «Известия», Собянин уточнил, что на полный выход из ограничительных мер в Москве потребуется около двух месяцев. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об улучшении и стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Он призвал выходить из ограничений спокойно и осознанно, «но как можно быстрее».

