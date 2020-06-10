Больше 200 человек умерли в России от коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России жертвами коронавируса стали 216 человек. Такие данные приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Всего с начала пандемии жертвами болезни в стране стали 6354 человек.

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При этом общее число зарегистрированных случаев заболеваний приближается к полумиллиону — 494 тысячи человек, при этом у 8404 пациентов диагноз был подтвержден за минувшие сутки.

При этом впервые число выздоровевших жителей России превысило число заболевших — победили инфекцию 253 тысячи граждан, передает Ura.ru

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что страна прошла острый этап роста заболеваемости коронавирусом, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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