В мае аллергикам будут угрожать злаки, а летом - сложноцветные травы
Концентрация пыльцы березы в апреле составила 10 баллов из 10, сказал НСН Георгий Викулов.
В мае к цветению березы добавится еще пыльца злаковых трав, а летом - сложноцветных, сказал в эфире НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Врач-аллерголог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Чернушевич ранее заявила RT, что похолодание способствует тому, что уменьшается концентрация пыльцы в воздухе и в результате значительно это облегчает симптомы у людей с сезонной аллергией. Викулов не обнадежил аллергиков, заявив, что уменьшение концентрации пыльцы - временное явление.
«Весной-летом и даже осенью при температуре выше плюс 10 в течение нескольких дней количество пыльцы увеличивается. Так как в апреле было резкое потепление, случился резкий выброс пыльцы березы – ее концентрация соответствовала 10 баллам из 10. Соответственно, понижение температуры - временное явление. К березе в мае добавится пыльца злаковых трав, а летом – различных сложноцветных трав (одуванчики, амброзия, полынь, лебеда)», - сказал собеседник НСН.
Викулов также отверг идею массовой вырубки берез с целью борьбы с аллергией.
«Массовая вырубка берез не только не поможет людям с аллергией, но и ухудшит их жизнь. Кроме того, это нанесет экологический урон, увеличит проблемы, связанные с концентрацией вредных веществ в воздухе крупных городов. Уже хотя бы поэтому людям с аллергией, с бронхиальной астмой, у которых есть среди причинных аллергенов пыльца, будут себя хуже чувствовать. Вырубка берез не уберет пыльцу других растений. Не стоит забывать и про перекрестную аллергию, которая может возникнуть на пищевые продукты, которые растут на деревьях. Например, на яблоки, на ягоды и на орехи», - заявил специалист.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал в пресс-центре НСН, что очень хороший способ вылечить аллергию на пыльцу — аллергоспецифическая иммунотерапия, или аллерговакцинация, сегодня есть вакцины против практически всех пыльцевых аллергенов.
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