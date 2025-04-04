Водителей-аллергиков предостерегли от пользования автомобилем весной

Весной водители могут получить отек Квинке из-за обострения аллергии. Об этом рассказала врач-терапевт, пульмонолог клиники «Будь Здоров» Елена Горбачева. Ее слова приводит «Газета.Ru».

По ее словам, если у водителя началась аллергия, то не следует садиться за руль, так как у человека в таком состоянии снижена концентрация, могут быть внезапные приступы кашля, а также может ухудшиться зрение.