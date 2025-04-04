Водителей-аллергиков предостерегли от пользования автомобилем весной
Весной водители могут получить отек Квинке из-за обострения аллергии. Об этом рассказала врач-терапевт, пульмонолог клиники «Будь Здоров» Елена Горбачева. Ее слова приводит «Газета.Ru».
По ее словам, если у водителя началась аллергия, то не следует садиться за руль, так как у человека в таком состоянии снижена концентрация, могут быть внезапные приступы кашля, а также может ухудшиться зрение.
Горбачева отметила, что есть риск возникновения отека Квинке, при котором есть риск начать задыхаться, что может случиться даже в водительском кресле.
Ранее педиатр-иммунолог, профессор Андрей Продеус заявил, что схему лечения сезонной аллергии врач должен подбирать при личном осмотре, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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