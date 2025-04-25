В Госдуме предложили отправить аллергиков на удаленку

Для людей с аллергией на цветение следует предусмотреть возможность удалённой работы. С таким предложением выступил депутат Госдумы Ярослав Самылин.

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Он указал, что в настоящее время в Москве в активную фазу цветения вошли берёза и ольха, и «удалёнка там где возможно» помогла бы аллергикам чувствовать себя лучше.

«Мы все проходили ковид и помним, что большая часть людей может спокойно работать из дома», - написал парламентарий в своём Telegram-канале.

Ранее иммунолог Елена Бобрикова заявила, что первыми симптомами сезонной аллергии являются слезотечение и заложенность носа без признаков инфекции, сообщает «Свободная Пресса».

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ФОТО: ТАСС / dpa
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