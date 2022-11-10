В L'Oreal опровергли информацию о возобновлении поставок в Россию
Представители компании L'Oreal опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о готовности возобновить поставки продукции в Россию, сообщает RT.
«Относительно циркулирующей в российских СМИ ошибочной информации о том, что Giorgio Armani Beauty снова будет импортироваться в Россию, L'Oreal вновь заявляет, что ее позиция не изменилась», — подчеркнули в компании.
В сообщении также говорится, что L'Oréal продолжит строго соблюдать санкции ЕС и США.
Ранее в России подали иски против GM, Mercedes, Volkswagen и Toyota из-за прекращения поставок, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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