В L'Oreal опровергли информацию о возобновлении поставок в Россию

Представители компании L'Oreal опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о готовности возобновить поставки продукции в Россию, сообщает RT.

«Относительно циркулирующей в российских СМИ ошибочной информации о том, что Giorgio Armani Beauty снова будет импортироваться в Россию, L'Oreal вновь заявляет, что ее позиция не изменилась», — подчеркнули в компании.

Минпромторг включил в список параллельного импорта по косметике Valentino и Armani

В сообщении также говорится, что L'Oréal продолжит строго соблюдать санкции ЕС и США.

Ранее в России подали иски против GM, Mercedes, Volkswagen и Toyota из-за прекращения поставок, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияРоссияПоставкиКосметика
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