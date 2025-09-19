Хиты Grand Funk Railroad исполнят GrandFuzzeRs на квартирнике ROCK FM

Квартирник группы GrandFuzzeRs с хитами Grand Funk RailroadРадио состоится 19 сентября на ROCK FM 95.2. Российские музыканты решили исполнять композиции американской группы, которая славилась своим напором и драйвом, ещё в 2010 году. На тот момент они уже успели поработать с известными коллективами. Например, бас-гитарист Игорь Федоров играл в «Веселых ребятах», «Примусе», с Виктором Зинчуком, гитарист Александр Игнатьев – в группе «Маршал», барабанщик Евгений Кузнецов – в ВИА «Лейся, песня». Сегодня GrandFuzzeRs придумывают новые аранжировки мировым хитам.

Проект «Квартирник ROCK FM» стартовал на радиостанции 95.2 FM с февраля 2025 года. Программа построена на живых выступлениях коллективов, которые исполняют кавер-версии известных рок-хитов.

«Мы начали проект квартирников, потому что в них живет та самая искренность и глубина, которой так не хватает сегодня. Эти песни навсегда вписаны в историю именно силой своих мелодий, и спустя много лет находят отклик в сердцах аудитории, даже, если люди не знают английский язык. Наша миссия – передавать эту эстафету: напоминать старшему поколению о золотом музыкальном фонде, а молодым людям – рассказывать, с чего начинался настоящий рок», – рассказал программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский.

Для того, чтобы вывести проект на новый уровень популярности, было решено не ограничиваться радиоэфиром и запустить профессиональную видеостудию. По словам Александра Фуковского, теперь меломаны могут не только слушать, но и смотреть выступления. Самое активное сообщество поклонников программы живёт во «ВКонтакте» – там более 160 тысяч участников.

Выступление группы GrandFuzzeRs можно будет послушать в эфире радиостанции 19 сентября в 19.00, а потом посмотреть видеоверсию на сайте радиостанции в разделе «Квартирник». Там же можно увидеть квартирники с записью трибьютов на другие известные группы.

Новый сезон музыкальных квартирников стартовал в эфире радио ROCK FM 5 сентября. На радиостанции выступила кубинско-российская группа Join Trip c трибьютом Creedence Clearwater Revival, перенеся аудиторию в 70-е годы прошлого века.

