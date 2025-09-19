Хиты Grand Funk Railroad исполнят GrandFuzzeRs на квартирнике ROCK FM

Квартирник группы GrandFuzzeRs с хитами Grand Funk RailroadРадио состоится 19 сентября на ROCK FM 95.2. Российские музыканты решили исполнять композиции американской группы, которая славилась своим напором и драйвом, ещё в 2010 году. На тот момент они уже успели поработать с известными коллективами. Например, бас-гитарист Игорь Федоров играл в «Веселых ребятах», «Примусе», с Виктором Зинчуком, гитарист Александр Игнатьев – в группе «Маршал», барабанщик Евгений Кузнецов – в ВИА «Лейся, песня». Сегодня GrandFuzzeRs придумывают новые аранжировки мировым хитам.

Проект «Квартирник ROCK FM» стартовал на радиостанции 95.2 FM с февраля 2025 года. Программа построена на живых выступлениях коллективов, которые исполняют кавер-версии известных рок-хитов.