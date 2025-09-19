Мадонна анонсировала новый альбом
Новый альбом Мадонны выйдет в 2026 году. В своих соцсетях поп-королева заявила, что это будет продолжение её пластинки «Confessions On A Dance Floor» 2005 года.
Также американская певица рассказала, что с выходом нового альбома она возобновит сотрудничество с лейблом Warner Records, которое было прервано после релиза 2008 года «Hard Candy».
«С самого начала Warner Records были для меня настоящим партнёром. Я рада воссоединению и с нетерпением жду будущего, где мы будем создавать музыку, делать что-то неожиданное и, возможно, спровоцируем несколько важных разговоров», - написала Мадонна.
Точную дату выхода альбома «Confessions Of A Dance Floor Part 2» певица не указала.
Ранее британский певец Элтон Джон и Мадонна объявили о прекращении вражды между ними, которая длилась более 20 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
