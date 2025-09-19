Россиянам объяснили, в каком случае эмодзи признают оскорблением

Эмодзи могут признать частью оскорбления, если автор сообщения поставит их после грубой фразы. Об этом NEWS.ru заявил юрист Илья Русяев.

В Таджикистане отменили уголовную ответственность за лайки

Он пояснил, что смайлики выступают как эмоциональная реакция, но в случае сообщения, например, с угрозами, суд будет оценивать «весь контекст».

«Верховный суд указывает, что угроза может выражаться в любой форме... Поэтому при наличии реального конфликта картинка может рассматриваться как её часть», — отметил эксперт.

Ранее гендиректор АНО «Белый интернет», член Совета по правам человека (СПЧ) Элина Сидоренко заявила «Радиоточке НСН», что судебная практика сегодня стала пристально следить за тем, какой смысл пользователи вкладывают в стикеры и эмодзи.

ТЕГИ:ОскорблениеМессенджерыСуд

