Минпромторг включил в список параллельного импорта по косметике Valentino и Armani

Сейчас в России на фоне санкций более востребована отечественная косметика, а вот парфюмерия – только дешевая и то в регионах, так как в основном люди привыкли к иностранным дорогим брендам. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова.



