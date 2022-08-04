Минпромторг включил в список параллельного импорта по косметике Valentino и Armani

Параллельный импорт в РФ парфюмерии и косметики разрешен еще для ряда брендов, включая Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и Kerastase. Об этом сообщил Минпромторг.

Документ также опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Сейчас в России на фоне санкций более востребована отечественная косметика, а вот парфюмерия – только дешевая и то в регионах, так как в основном люди привыкли к иностранным дорогим брендам. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинпромторгИмпорт
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