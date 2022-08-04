Минпромторг включил в список параллельного импорта по косметике Valentino и Armani
Параллельный импорт в РФ парфюмерии и косметики разрешен еще для ряда брендов, включая Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и Kerastase. Об этом сообщил Минпромторг.
Документ также опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Сейчас в России на фоне санкций более востребована отечественная косметика, а вот парфюмерия – только дешевая и то в регионах, так как в основном люди привыкли к иностранным дорогим брендам. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова.
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