Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России
19 сентября 202513:43
Еврокомиссия утвердила новый 19-й пакет антироссийских санкций. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила спикер Еврокомиссии Паула Пинью.
Она отметила, что о новых ограничениях 19 сентября объявит председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет RT.
«Председатель... выступит с объявлением об этом пакете совместно с главой евродипломатии Каей Каллас», - сказала Пинью.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не подвержена влиянию европейских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
