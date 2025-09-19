Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России

Еврокомиссия утвердила новый 19-й пакет антироссийских санкций. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила спикер Еврокомиссии Паула Пинью.

СМИ: ЕС может включить отказ от российского СПГ в новый пакет санкций

Она отметила, что о новых ограничениях 19 сентября объявит председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет RT.

«Председатель... выступит с объявлением об этом пакете совместно с главой евродипломатии Каей Каллас», - сказала Пинью.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не подвержена влиянию европейских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
