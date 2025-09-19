Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России

Неизвестные хакеры взломали сайт аэропорта «Пулково» Более 70 украинских БПЛА атаковали Шебекинский округ Белгородской области за сутки Минцифры взялось за разработку льготной карты для покупки книг среди молодежи В России предложили увеличить в три раза стоимость билетов на снятые в недружественных странах фильмы Певец Shaman считает счастливым свой порядковый номер «девять» на музыкальном конкурсе «Интервидение»