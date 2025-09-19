Эколог: Полностью очистить море у берегов Анапы от мазута не удалось

Заслуженный эколог Андрей Пешков заявил НСН, что мазут оседает на водорослях и камнях, завершение механической чистки не означает полное избавление от мазута. 

Полностью очистить море у берегов Анапы от мазута пока не удалось, на это уйдут годы, заявил НСН заслуженный эколог Андрей Пешков.

Работы по сбору мазута с морского дна у берегов Анапы и Темрюкского района полностью завершены, сообщил оперштаб Кубани. За весь период специалисты совершили 21 591 погружение и собрали 22 451 мешок с мазутом общим весом более 2 тысяч тонн. Пешков призвал продолжать работы и мониторинг.

«Тяжело в подводном мире давать какие-то гарантии, все это понимают. Я думаю, что нужно набраться терпения, продолжить работу и мониторить. Когда это безобразие произошло, мы понимали, что все затянется на годы. Не бывает так, что разлили в природной среде, и все. Тяжелые частицы прилипают к водорослям, как их можно очистить? На побережье Крыма частицы оседают на камнях, камни чистить сложно. Нужно ждать, пока это все смоет сама морская вода и произойдет разложение. Сейчас специалисты очистили видимые сгустки, собрали их. А дальше идет волновое перемешивание, оно сводит усилия по очистке к минимуму. Поэтому механический сбор – это еще не все», - объяснил он.

Если все сложные водолазные работы по откачке мазута и подъему затонувших танкеров будут выполнены грамотно, то курортный сезон в Анапе и Керчи все-таки может состояться в следующем году, сказал в эфире НСН эколог Георгий Каваносян.

ФОТО: Ирина Иванчук
