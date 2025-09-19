Полностью очистить море у берегов Анапы от мазута пока не удалось, на это уйдут годы, заявил НСН заслуженный эколог Андрей Пешков.

Работы по сбору мазута с морского дна у берегов Анапы и Темрюкского района полностью завершены, сообщил оперштаб Кубани. За весь период специалисты совершили 21 591 погружение и собрали 22 451 мешок с мазутом общим весом более 2 тысяч тонн. Пешков призвал продолжать работы и мониторинг.