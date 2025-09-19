Эколог: Полностью очистить море у берегов Анапы от мазута не удалось
Заслуженный эколог Андрей Пешков заявил НСН, что мазут оседает на водорослях и камнях, завершение механической чистки не означает полное избавление от мазута.
Полностью очистить море у берегов Анапы от мазута пока не удалось, на это уйдут годы, заявил НСН заслуженный эколог Андрей Пешков.
Работы по сбору мазута с морского дна у берегов Анапы и Темрюкского района полностью завершены, сообщил оперштаб Кубани. За весь период специалисты совершили 21 591 погружение и собрали 22 451 мешок с мазутом общим весом более 2 тысяч тонн. Пешков призвал продолжать работы и мониторинг.
«Тяжело в подводном мире давать какие-то гарантии, все это понимают. Я думаю, что нужно набраться терпения, продолжить работу и мониторить. Когда это безобразие произошло, мы понимали, что все затянется на годы. Не бывает так, что разлили в природной среде, и все. Тяжелые частицы прилипают к водорослям, как их можно очистить? На побережье Крыма частицы оседают на камнях, камни чистить сложно. Нужно ждать, пока это все смоет сама морская вода и произойдет разложение. Сейчас специалисты очистили видимые сгустки, собрали их. А дальше идет волновое перемешивание, оно сводит усилия по очистке к минимуму. Поэтому механический сбор – это еще не все», - объяснил он.
Если все сложные водолазные работы по откачке мазута и подъему затонувших танкеров будут выполнены грамотно, то курортный сезон в Анапе и Керчи все-таки может состояться в следующем году, сказал в эфире НСН эколог Георгий Каваносян.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Небензя: Встреча Лаврова и Рубио планируется на полях сессии Генассамблеи ООН
- Генерал Липовой объяснил, что будет дальше с войсками РЭБ
- Россиянам пообещали, что без лифтов после 2030 года они не останутся
- Телеграм: в КПРФ испугались панков, а в Киеве – русских детей
- Россиянам объяснили, в каком случае эмодзи признают оскорблением
- Эколог: Полностью очистить море у берегов Анапы от мазута не удалось
- Режиссер Сокуров упрекнул государство в стремлении подчинить кинематограф
- Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России
- Мадонна анонсировала новый альбом
- Владельцам электросамокатов предложили заплатить налог на СМИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru