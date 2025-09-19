Мирный житель погиб в Курской области при атаке дрона

Украинский FPV-дрон атаковал в Курской области ехавшего на мотоцикле 55-летнего местного жителя. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Инцидент произошёл в селе Амонь Хомутовского района, пишет RT. По словам Хинштейна, в результате удара мотоциклист скончался.

Он добавил, что ещё один беспилотник атаковал грузовой автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района. В результате был тяжело ранен 36-летний мужчина.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атак беспилотников ВСУ были ранены одна женщина и боец подразделения «Орлан», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

