Мирный житель погиб в Курской области при атаке дрона
Украинский FPV-дрон атаковал в Курской области ехавшего на мотоцикле 55-летнего местного жителя. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Инцидент произошёл в селе Амонь Хомутовского района, пишет RT. По словам Хинштейна, в результате удара мотоциклист скончался.
Он добавил, что ещё один беспилотник атаковал грузовой автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района. В результате был тяжело ранен 36-летний мужчина.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атак беспилотников ВСУ были ранены одна женщина и боец подразделения «Орлан», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru