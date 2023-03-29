Врио главы ЛНР упразднил исполнительные органы власти региона

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ об упразднении исполнительных органов власти региона. Об этом сообщили в правительстве региона.

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«Упразднить исполнительные органы государственной власти ... республики», - указано в документе.

Процедура ликвидации должна завершиться к 1 июня.

Кроме того, врио главы ЛНР подписал указ об упразднении администрации руководителя республики.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:УказыРегионыЛНР

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