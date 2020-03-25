В Липецке женщина получила штраф за сообщение в WhatsApp о коронавирусе

Отмечается, что на женщину было заведено административное дело по статье «Злоупотребление свободой массовой информации».

Как пишет агентство, 29-летняя женщина в одном из чатов WhatsApp распространила сообщение о том, что российские власти скрывают реальное число зараженных коронавирусом в стране.

Ранее сегодня в Госдуме предупредили, что готовятся поправки в Уголовный кодекс в части наказания за распространение ложной информации о коронавирусе COVID-19.

