В Липецке женщина получила штраф за сообщение в WhatsApp о коронавирусе
В Липецке решением суда женщину оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение недостоверной информации о коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную администрацию.
Отмечается, что на женщину было заведено административное дело по статье «Злоупотребление свободой массовой информации».
Как пишет агентство, 29-летняя женщина в одном из чатов WhatsApp распространила сообщение о том, что российские власти скрывают реальное число зараженных коронавирусом в стране.
Ранее сегодня в Госдуме предупредили, что готовятся поправки в Уголовный кодекс в части наказания за распространение ложной информации о коронавирусе COVID-19.
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