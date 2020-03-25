Наказания за фейки о коронавирусе пропишут в Уголовном кодексе

Депутат объяснил, что поправки будут внесены ко второму чтению законопроекта. Речь идет об ужесточении уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.



Парламентарий добавил, что наказывать будут и тех, кто нарушает режима карантина.



Ранее стало известно, что предложенные Крашенинниковым и спикером Думы Вячеславом Володиным санкции могут предусматривать штрафы до 2 млн рублей и тюремное заключение вплоть до семи лет.



Ожидается, что законопроект об ужесточении ответственности за фейки о коронавирусе будет рассмотрен в ходе заседания Госдумы 31 марта, сообщает RT.

