Наказания за фейки о коронавирусе пропишут в Уголовном кодексе
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предупредил, что готовятся поправки в Уголовный кодекс в части наказания за распространение ложной информации о коронавирусе COVID-19.
Депутат объяснил, что поправки будут внесены ко второму чтению законопроекта. Речь идет об ужесточении уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Парламентарий добавил, что наказывать будут и тех, кто нарушает режима карантина.
Ранее стало известно, что предложенные Крашенинниковым и спикером Думы Вячеславом Володиным санкции могут предусматривать штрафы до 2 млн рублей и тюремное заключение вплоть до семи лет.
Ожидается, что законопроект об ужесточении ответственности за фейки о коронавирусе будет рассмотрен в ходе заседания Госдумы 31 марта, сообщает RT.
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