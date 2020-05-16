В «Лиге защиты врачей» рассказали о саботаже чиновников в деле выплат медикам
Президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин в эфире НСН заявил, что только личное вмешательство Путина позволило преодолеть нежелание чиновников выплачивать врачам деньги за работу с больными коронавирусом.
На сайте Кремля опубликованы новые поручения, которые касаются сотрудникам стационарных организаций социального обслуживания, работающих в режиме двухнедельных смен.
Накануне президента Путина возмутили проволочки с выплатой надбавок медиками за работу с коронавирусными больными. Исправить ситуацию до конца дня – столь жестких сроков на исполнение своих поручений глава государства еще не отводил, во всяком случае, как писали в советское время, «старожилы не упомнят». На селекторном совещании Владимир Путин напомнил о своем распоряжении, отданном более месяца назад, согласно которому, медикам за работу с больными коронавирусной инфекцией в срок до 15 мая должны быть выплачены весьма крупные надбавки. На днях выяснилось, что в некоторых регионах инициативу президента трактуют по-своему. В частности, в Мурманской области доплаты высчитывались поминутно: водители и фельдшеры скорой помощи публиковали в интернете зарплатные ведомости, в которых значились доплаты за работу с COVID-19 у кого в 137 рублей в месяц, у кого в 229 с копейками. «Развели канитель бюрократическую», - возмутился Владимир Путин.
Президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин в эфире НСН отметил, что выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания, назначенные президентом РФ Владимиром Путиным в размере от 15 до 60 тысяч рублей за двухнедельную смену, реалистичны.
«Выплаты за две недели непрерывного пребывания на работе, эти суммы совсем небольшие. Их реально выплатить», - заявил эксперт.
Однако, Семен Гальперин настроен скептически и в отношении новых выплат, поскольку с заявленными надбавками врачам, работающим с больными коронавирусом, в ряде регионов возникли проблемы. Он призвал расследовать все случаи чиновничьего саботажа и жестко их пресекать.
«Меня смущает путаница в документах. Хотелось бы дождаться того, как будут выплачены деньги врачам, назначенные ранее. Из-за этого у президента возникли претензии к руководителям ряда регионов. В частности, Санкт-Петербурга. Путин даже специально выступил, упомянул имя Беглова (Александра, губернатора Санкт-Петербурга – прим. НСН). В Нижнем Новгороде беспрецедентно – местный министр здравоохранения назвал протесты медработников, не получивших полагавшиеся надбавки, умышленной провокацией и всячески оскорблял медработников. Хотелось бы узнать, какие результаты дадут следственные действия. Был приказ руководителя Следственного Комитета РФ (Александра Бастрыкина – прим. НСН) провести расследование случаев, когда медработникам не выплачивались положенные деньги. С другой стороны, в том же Нижнем Новгороде привлекли и МВД, и СК к «протестам» медикам. Надо понимать, какой результат дадут в отношение медработников эти встречные действия, чтобы понимать, будет ли в регионах выполнено поручение президента и правительства. Если не наказывать чиновников, которые саботируют приказы, дело не сдвинется! Из-за этого Путину пришлось им надавать по шапке. Это вынужденная мера. Без этого мы не справились с саботажем местных чиновников, который надо пресекать очень жестко!» - заявил Гальперин.
Ранее старшая медсестра стационара кратковременного пребывания 31-ой городской клинической больницы Алёна Новикова рассказала НСН, что костюмы, в которых приходиться работать вызывают неудобства, но медицинский персонал уже адаптировался, так как за работой всё отодвигается на второй план.
«Когда ты только надеваешь защитный костюм и выходишь в «красную» зону, есть желание вдохнуть, а вдохнуть, как будто не получается. Но, буквально, пять минут адаптации, и всё кроме работы отодвигается на задний план. Неудобства начинают ощущаться, когда ты уже заканчиваешь и снимаешь всю защиту. И сразу очки давят, у кого-то от них следы на носу остаются и так далее. Но мы работаем с 13 апреля, уже адаптировались к этим условиям», - добавила Новикова.
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