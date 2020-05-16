В «Лиге защиты врачей» рассказали о саботаже чиновников в деле выплат медикам

Однако, Семен Гальперин настроен скептически и в отношении новых выплат, поскольку с заявленными надбавками врачам, работающим с больными коронавирусом, в ряде регионов возникли проблемы. Он призвал расследовать все случаи чиновничьего саботажа и жестко их пресекать.

«Меня смущает путаница в документах. Хотелось бы дождаться того, как будут выплачены деньги врачам, назначенные ранее. Из-за этого у президента возникли претензии к руководителям ряда регионов. В частности, Санкт-Петербурга. Путин даже специально выступил, упомянул имя Беглова (Александра, губернатора Санкт-Петербурга – прим. НСН). В Нижнем Новгороде беспрецедентно – местный министр здравоохранения назвал протесты медработников, не получивших полагавшиеся надбавки, умышленной провокацией и всячески оскорблял медработников. Хотелось бы узнать, какие результаты дадут следственные действия. Был приказ руководителя Следственного Комитета РФ (Александра Бастрыкина – прим. НСН) провести расследование случаев, когда медработникам не выплачивались положенные деньги. С другой стороны, в том же Нижнем Новгороде привлекли и МВД, и СК к «протестам» медикам. Надо понимать, какой результат дадут в отношение медработников эти встречные действия, чтобы понимать, будет ли в регионах выполнено поручение президента и правительства. Если не наказывать чиновников, которые саботируют приказы, дело не сдвинется! Из-за этого Путину пришлось им надавать по шапке. Это вынужденная мера. Без этого мы не справились с саботажем местных чиновников, который надо пресекать очень жестко!» - заявил Гальперин.

Ранее старшая медсестра стационара кратковременного пребывания 31-ой городской клинической больницы Алёна Новикова рассказала НСН, что костюмы, в которых приходиться работать вызывают неудобства, но медицинский персонал уже адаптировался, так как за работой всё отодвигается на второй план.

«Когда ты только надеваешь защитный костюм и выходишь в «красную» зону, есть желание вдохнуть, а вдохнуть, как будто не получается. Но, буквально, пять минут адаптации, и всё кроме работы отодвигается на задний план. Неудобства начинают ощущаться, когда ты уже заканчиваешь и снимаешь всю защиту. И сразу очки давят, у кого-то от них следы на носу остаются и так далее. Но мы работаем с 13 апреля, уже адаптировались к этим условиям», - добавила Новикова.



