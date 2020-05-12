Медсёстры рассказали о работе в условиях коронавируса

«Средствами защиты мы полностью обеспечены. И костюмами, и масками, и бахилами, и перчатками. У нас всё есть. Правда, в этих костюмах непросто», - сообщила она.

В свою очередь старшая медсестра стационара кратковременного пребывания 31-ой городской клинической больницы Алёна Новикова рассказала, что с началом эпидемии коронавируса ей пришлось переквалифицироваться, однако проблемой это не стало.

«Когда началась пандемия, мы переквалифицировались. Если раньше я была старшая сестра отделения стационара одного дня, то теперь я работаю старшей сестрой другого отделения, где лежат такие пациенты. Сильно у нас ничего не поменялось, мы, как помогали людям, так и помогаем. Также теперь мы работаем в специальных костюмах, что не очень просто. Но благодаря нашему руководству мы обеспечены всей необходимой защитой», - сообщила Алёна Новикова.

Она также подчеркнула, что не может понять людей, которые отказываются соблюдать условия самоизоляции, которая, по словам специалистов, в настоящее время является главным сдерживающим фактором для распространения инфекции.

«Психологически сложно. Ты видишь в больнице всё что происходит, а потом выходишь на улицу и видишь людей, которые не соблюдают режим. Это сложно понять. Как будто мир разделился на два мира поменьше. В одном из которых серьёзная беда и люди сплотились и борются с ней, а во втором - люди гуляют и не отдают себе отчёт, что может с ними произойти», - заявила она.

Костюмы, в которых приходиться работать вызывают неудобства, но медицинский персонал уже адаптировался, так как за работой, всё отодвигается на второй план, подчеркнула Алёна Новикова.

«Когда ты только надеваешь защитный костюм и выходишь в «красную» зону, есть желание вдохнуть, а вдохнуть, как будто не получается. Но, буквально, пять минут адаптации и всё кроме работы отодвигается на задний план. Неудобства начинают ощущаться, когда ты уже заканчиваешь и снимаешь всю защиту. И сразу очки давят, у кого-то от них следы на носу остаются и так далее. Но мы работаем с 13 апреля, уже адаптировались к этим условиям», - добавила Новикова.



