Медсёстры рассказали о работе в условиях коронавируса
Медсестры, работающие с коронавирусом, рассказали НСН об условиях их работы.
Ежегодно 12 мая в России и в мире отмечается профессиональный международный праздник медицинских сестёр. В условиях распространения коронавирусной инфекции медицинские работники, включая медсестер, находятся в буквальном смысле на передовой, ежедневно выполняя свой профессиональный долг, подвергая себя опасности.
НСН пообщалась с медсёстрами, работающими с пациентами больными коронавирусом. Так, медсестра ГКБ №29 им. Баумана Нина Неклюдова рассказала НСН о том, как изменилась её работа, в связи с распространением пандемии.
«Я каждый день работаю процедурной сестрой. Ежедневное восьмичасовое дежурство. С началом пандемии, в первую очередь, поменялись наши пациенты. Теперь это люди в возрасте старше шестидесяти лет, которые требуют дополнительного внимания и имеют ряд сопутствующих заболеваний. Они напуганы. Конечно же, сейчас у меня увеличился объём работы. Мы чаще берём кровь, ставим капельницы и инъекции», - сказала медсестра.
При этом Нина Неклюдова отмечает, что всеми средствами индивидуальной защиты медицинский персонал обеспечен.
«Средствами защиты мы полностью обеспечены. И костюмами, и масками, и бахилами, и перчатками. У нас всё есть. Правда, в этих костюмах непросто», - сообщила она.
В свою очередь старшая медсестра стационара кратковременного пребывания 31-ой городской клинической больницы Алёна Новикова рассказала, что с началом эпидемии коронавируса ей пришлось переквалифицироваться, однако проблемой это не стало.
«Когда началась пандемия, мы переквалифицировались. Если раньше я была старшая сестра отделения стационара одного дня, то теперь я работаю старшей сестрой другого отделения, где лежат такие пациенты. Сильно у нас ничего не поменялось, мы, как помогали людям, так и помогаем. Также теперь мы работаем в специальных костюмах, что не очень просто. Но благодаря нашему руководству мы обеспечены всей необходимой защитой», - сообщила Алёна Новикова.
Она также подчеркнула, что не может понять людей, которые отказываются соблюдать условия самоизоляции, которая, по словам специалистов, в настоящее время является главным сдерживающим фактором для распространения инфекции.
«Психологически сложно. Ты видишь в больнице всё что происходит, а потом выходишь на улицу и видишь людей, которые не соблюдают режим. Это сложно понять. Как будто мир разделился на два мира поменьше. В одном из которых серьёзная беда и люди сплотились и борются с ней, а во втором - люди гуляют и не отдают себе отчёт, что может с ними произойти», - заявила она.
Костюмы, в которых приходиться работать вызывают неудобства, но медицинский персонал уже адаптировался, так как за работой, всё отодвигается на второй план, подчеркнула Алёна Новикова.
«Когда ты только надеваешь защитный костюм и выходишь в «красную» зону, есть желание вдохнуть, а вдохнуть, как будто не получается. Но, буквально, пять минут адаптации и всё кроме работы отодвигается на задний план. Неудобства начинают ощущаться, когда ты уже заканчиваешь и снимаешь всю защиту. И сразу очки давят, у кого-то от них следы на носу остаются и так далее. Но мы работаем с 13 апреля, уже адаптировались к этим условиям», - добавила Новикова.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
232 тыс.+10 899 / сут.
Умерли
2 116+107 / сут.
Выздоровели
43 512+3 711 / сут.
- Названа цена новых антикризисных мер в России
- Вильфанд предрек россиянам «неоднородное» лето
- «Мельница» призвала на фоне самоизоляции не сдавать билеты на концерты
- В ОП РФ призвали к скидкам по коммунальным платежам
- На Москву обрушатся гроза и шквалистый ветер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru