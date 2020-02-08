В «Лиге защиты врачей» призвали Мурашко подумать о будущем здравоохранения
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН указал на глобальную проблему системы здравоохранения, а не только врачебные ошибки.
Врачебные ошибки и непрофессиональное лечение становятся причиной более чем 70 тысяч случаев осложнений ежегодно. К летальным исходам приводят использование простых лекарств, каталок, другого медоборудования. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании совета ректоров медицинских вузов. Отмечается, что исчерпывающих данных о смертности пациентов из-за ошибок врачей глава ведомства не указал, передает «Интерфакс».
В качестве примера Мурашко рассказал, что люди из-за врачебных ошибок погибают от лидокаина, отметив, что за пять лет зафиксировано 80 подобных смертей. Он также сообщил, что из-за неправильного использования каталок каждый год гибнут, минимум, 1-2 человека, также бывают случаи тяжелых увечий.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН считает, что примеры, которые привел глава Минздрава о случаях смертности из-за врачебных ошибок, ни о чем не говорят.
«Никакой статистики по эффективности и качеству здравоохранения в России нет с 2011 года. Поэтому, можно говорить лишь о личном восприятии положения дел чиновниками. Поэтому хочется надеяться, что новый министр (здравоохранения РФ Михаил Мурашко – прим. НСН) не увидел какую-то безвыходность в ситуации с развитием здравоохранения. Перед своим назначением Михаил Мурашко говорил, что не поддерживает кампанию по уголовному преследованию врачей, поэтому хочется верить, что маятник не качнется в другую сторону», - заявил Гальперин.
Глава «лиги защиты врачей» также заявил о необходимости разработки концепции развития здравоохранения в России.
«Концепции развития здравоохранения нет ни на ближайшие годы, ни на отдаленную перспективу. Мы не знаем, как будет развиваться медицина. Мы не создали страховую, разрушили бесплатную государственную медицину. В этом проблема. Нет основ, которые бы определяли понятие безопасности медицинской помощи. Поэтому нужно посмотреть, что смогут в этом смысле предложить ученые», - отметил эксперт.
Ранее Семен Гальперин в беседе с НСН позитивно оценил рокировку в руководстве российского здравоохранения. Он выразил надежду, что Михаил Мурашко изменит политику министерства и приложит усилия к тому, чтобы реанимировать отечественную медицину.
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