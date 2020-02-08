В «Лиге защиты врачей» призвали Мурашко подумать о будущем здравоохранения

Врачебные ошибки и непрофессиональное лечение становятся причиной более чем 70 тысяч случаев осложнений ежегодно. К летальным исходам приводят использование простых лекарств, каталок, другого медоборудования. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании совета ректоров медицинских вузов. Отмечается, что исчерпывающих данных о смертности пациентов из-за ошибок врачей глава ведомства не указал, передает «Интерфакс».

В качестве примера Мурашко рассказал, что люди из-за врачебных ошибок погибают от лидокаина, отметив, что за пять лет зафиксировано 80 подобных смертей. Он также сообщил, что из-за неправильного использования каталок каждый год гибнут, минимум, 1-2 человека, также бывают случаи тяжелых увечий.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН считает, что примеры, которые привел глава Минздрава о случаях смертности из-за врачебных ошибок, ни о чем не говорят.

«Никакой статистики по эффективности и качеству здравоохранения в России нет с 2011 года. Поэтому, можно говорить лишь о личном восприятии положения дел чиновниками. Поэтому хочется надеяться, что новый министр (здравоохранения РФ Михаил Мурашко – прим. НСН) не увидел какую-то безвыходность в ситуации с развитием здравоохранения. Перед своим назначением Михаил Мурашко говорил, что не поддерживает кампанию по уголовному преследованию врачей, поэтому хочется верить, что маятник не качнется в другую сторону», - заявил Гальперин.