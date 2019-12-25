Деньги не доходят! Врачи об оптимизации здравоохранения
Глава межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» в эфире НСН назвал минусы оптимизации, которую раскритиковала вице-премьер Ольга Голодец.
Вице-премьер РФ Ольга Голодец, курирующая в числе прочего здравоохранение, заявила, что программа оптимизации в этой области была проведена ненадлежащим образом. По словам Голиковой, и качество, и доступность услуг в результате оптимизации резко ухудшились, и в этом «виноваты все - и центр, и регионы».
С мнением Татьяны Голиковой согласился президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин. В эфире НСН он заявил, что сегодня назрела необходимость в кардинальной реформе системы здравоохранения.
«Проблема именно в том, что в большинстве своем выделенные на здравоохранение деньги до пациентов не доходят. Чиновники отчитываются, но делят средства между собой. Власти смотрят на это сквозь пальцев. Нужна глобальная перемена во всей отрасли, а не в каком-то одном регионе», - считает Гальперин.
Реформа российского здравоохранения началась в 2010 году. В ее рамках предполагалась оптимизация расходов за счет закрытия неэффективных больниц и использование высокотехнологичных медучреждений. При этом эксперты приводят неутешительную статистику: оптимизация привела к тому, что в два раза сократилось число больниц — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс, а количество поликлиник уменьшилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
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