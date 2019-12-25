Деньги не доходят! Врачи об оптимизации здравоохранения

Вице-премьер РФ Ольга Голодец, курирующая в числе прочего здравоохранение, заявила, что программа оптимизации в этой области была проведена ненадлежащим образом. По словам Голиковой, и качество, и доступность услуг в результате оптимизации резко ухудшились, и в этом «виноваты все - и центр, и регионы».

С мнением Татьяны Голиковой согласился президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин. В эфире НСН он заявил, что сегодня назрела необходимость в кардинальной реформе системы здравоохранения.