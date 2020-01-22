Врачи порадовались уходу Скворцовой

Новым министром здравоохранения назначен бывший руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко. Экс-руководитель ведомства Вероника Скворцова может занять его место в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, пишет РБК со ссылкой на собственные источники близкие к правительству.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с НСН позитивно оценил рокировку в руководстве российского здравоохранения.

«Не знаю, как Вероника Игоревна справится на посту в Росздравнадзоре. Может быть, хоть там ей удастся сделать что-то положительное в отличие от ее работы в Минздраве. Я считаю самым положительным фактом то, что Скворцова отстранена от должности министра. Потому что за время ее деятельности на этом посту у нас фактически была разрушена система здравоохранения и новому министру придется ее восстанавливать. Я надеюсь, что Михаил Мурашко изменит политику министерства и приложит усилия к тому, чтобы реанимировать нашу медицину», - сказал Гальперин.

При этом, он с энтузиазмом отозвался о публичных выступлениях нового министра по вопросам поддержки врачей в аспекте их уголовного преследования.