Врачи порадовались уходу Скворцовой
Президент «Лиги защиты врачей» в эфире НСН заявил о надежде на нового министра здравоохранения.
Новым министром здравоохранения назначен бывший руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко. Экс-руководитель ведомства Вероника Скворцова может занять его место в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, пишет РБК со ссылкой на собственные источники близкие к правительству.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с НСН позитивно оценил рокировку в руководстве российского здравоохранения.
«Не знаю, как Вероника Игоревна справится на посту в Росздравнадзоре. Может быть, хоть там ей удастся сделать что-то положительное в отличие от ее работы в Минздраве. Я считаю самым положительным фактом то, что Скворцова отстранена от должности министра. Потому что за время ее деятельности на этом посту у нас фактически была разрушена система здравоохранения и новому министру придется ее восстанавливать. Я надеюсь, что Михаил Мурашко изменит политику министерства и приложит усилия к тому, чтобы реанимировать нашу медицину», - сказал Гальперин.
При этом, он с энтузиазмом отозвался о публичных выступлениях нового министра по вопросам поддержки врачей в аспекте их уголовного преследования.
«Было заявлено, что необходимо остановить такое беспредельное преследование медицинских работников и, что врачи не должны отвечать за непреднамеренные ошибки в их работе в уголовном плане. Впервые такое заявление высказывает человек, который пришел на пост министра, хоть он его сделал еще до вступления в должность. Но предыдущий Минздрав все последнее время отмалчивался и, Скворцова ни разу не сделала заявлений в поддержку медицинских работников, пострадавших от уголовного преследования. Это [назначение Мурашко] внушает определенные надежды», - уточнил собеседник НСН.
В состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина не вернулись на свои посты такие экс-министры как Максим Орешкин, Владимир Мединский, Ольга Васильева, Максим Топилин, Павел Колобков, Михаил Котюков, Константин Носков и Валентина Коновалова.
О скорой отставке Скворцовой говорили еще в конце 2019 года. Так в эфире НСН об этом заявлял руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин, об оторванности министра от действительности заявлял и фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков.
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