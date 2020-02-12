В «Лиге защиты врачей» подтвердили выводы немцев о подготовке российских медиков
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН перечислил основные проблемы современной ситуации в здравоохранении.
Российские врачи в вопросах диагностики подготовлены лучше, чем их немецкие коллеги, рассказала работавшая в одной из больниц Нижнего Новгорода медсестра из Германии Мария Герлиц в интервью изданию Mitteldeutscher Rundfunk. Она отметила, что российские специалисты «не брезгуют персональным осмотром», в то время как в Германии врачи больше полагаются на результаты компьютерной диагностики и лабораторных исследований.
При этом Герлиц добавила, что российские врачи не рассказывают пациентам о предстоящих методах лечения и не спрашивают, хотят ли те так лечиться. По ее мнению, российским медикам не хватает вежливости. В то же время Герлиц признала, что с обращением к пациентам «не могли бы вы» пациенты не воспринимали ее всерьез. Отказавшись от вежливых оборотов речи, она достигла большего успеха в общении с пациентами.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН заявил, что уровень подготовки российский врачей в настоящее время имеет довольно высокий показатель на общемировом фоне.
«Мне трудно глобально сравнить качество подготовки российских и германских врачей, хотя я знаю, что на практике среди уезжающих за границу наших специалистов, большинство все-таки осваиваются и без особых сложностей вливаются на работу на Западе. На сегодняшний день у нас еще достаточно сильна медицинская школа в России, это то, что все-таки сохранилось, несмотря на реформу здравоохранения. Что касается взаимоотношений с пациентами, да, у нас немножко провалилась эта система, дело в том, что исторически мы всегда были склонны к врачебному патернализму, когда врач самостоятельно все решал, мог не советоваться с пациентом, не спрашивать его мнение. Мы немного снизили уровень врачебной деонтологии, то есть этический аспект. Сейчас нет четкого обучения врачей взаимоотношениям с больными, это одна из наиболее сложных ситуаций в медицине, это осложняется и общими проблемами здравоохранения», - отметил он.
Вместе с тем собеседник НСН указал на главную проблему в медицине – низкий уровень уважения со стороны общества. Он призвал Министерство здравоохранения уделить этому большое внимание в своей работе.
«Более того, изменились общественные отношения. Коммерциализация отношений врача и пациента, их финансовая составляющая потребовали большего участия в принятии решений именно пациентов. И законодательная часть требует врача спрашивать пациента мнения, объяснять ему все действия, требуется так называемое информированное согласие. Проводить любые процедуры теперь нужно только с согласия пациента. Часто это действительно не соблюдается по привычке. Это проблема, которая, я надеюсь, будет решаться в ближайшие годы. Но это не самая большая проблема в здравоохранении, ее можно решить. Зарплаты западных и российских врачей отличаются на порядок. Сравнивать невозможно. Если это не избранные столичные доктора, а основная масса врачей, работающих по всей России, при сравнении, я думаю, будет печальный результат. И уровень жизни российского медработника нельзя сравнивать с уровнем жизни врача в Европе или за океаном. Есть еще проблема – это общественные отношения. У нас как-то принято между людьми общаться на каком-то грубом неуважительном уровне, возможно, это повлияло, что общество не уважает сегодня врачей. Статус врача сегодня так низок, как никогда и нигде, наверное, не был в мире. Это главная проблема, что у нас потеряно уважение к врачебной профессии. Новому Минздраву требуется на это обратить внимание», - заключил он.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ошибки врачей и непрофессиональное лечение в России приводят к более чем 70 тысяч случаев осложнений ежегодно. В качестве примера Мурашко рассказал, что люди из-за врачебных ошибок погибают от лидокаина, отметив, что за пять лет зафиксировано 80 подобных смертей. Он также сообщил, что из-за неправильного использования каталок каждый год гибнут, минимум, 1-2 человека, также бывают случаи тяжелых увечий.
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