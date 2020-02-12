В «Лиге защиты врачей» подтвердили выводы немцев о подготовке российских медиков

Российские врачи в вопросах диагностики подготовлены лучше, чем их немецкие коллеги, рассказала работавшая в одной из больниц Нижнего Новгорода медсестра из Германии Мария Герлиц в интервью изданию Mitteldeutscher Rundfunk. Она отметила, что российские специалисты «не брезгуют персональным осмотром», в то время как в Германии врачи больше полагаются на результаты компьютерной диагностики и лабораторных исследований.

При этом Герлиц добавила, что российские врачи не рассказывают пациентам о предстоящих методах лечения и не спрашивают, хотят ли те так лечиться. По ее мнению, российским медикам не хватает вежливости. В то же время Герлиц признала, что с обращением к пациентам «не могли бы вы» пациенты не воспринимали ее всерьез. Отказавшись от вежливых оборотов речи, она достигла большего успеха в общении с пациентами.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН заявил, что уровень подготовки российский врачей в настоящее время имеет довольно высокий показатель на общемировом фоне.

«Мне трудно глобально сравнить качество подготовки российских и германских врачей, хотя я знаю, что на практике среди уезжающих за границу наших специалистов, большинство все-таки осваиваются и без особых сложностей вливаются на работу на Западе. На сегодняшний день у нас еще достаточно сильна медицинская школа в России, это то, что все-таки сохранилось, несмотря на реформу здравоохранения. Что касается взаимоотношений с пациентами, да, у нас немножко провалилась эта система, дело в том, что исторически мы всегда были склонны к врачебному патернализму, когда врач самостоятельно все решал, мог не советоваться с пациентом, не спрашивать его мнение. Мы немного снизили уровень врачебной деонтологии, то есть этический аспект. Сейчас нет четкого обучения врачей взаимоотношениям с больными, это одна из наиболее сложных ситуаций в медицине, это осложняется и общими проблемами здравоохранения», - отметил он.

Вместе с тем собеседник НСН указал на главную проблему в медицине – низкий уровень уважения со стороны общества. Он призвал Министерство здравоохранения уделить этому большое внимание в своей работе.