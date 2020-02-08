Минздрав раскрыл смертность из-за врачебных ошибок
Врачебные ошибки и непрофессиональное лечение становятся причиной более чем 70 тысяч случаев осложнений ежегодно. К летальным исходам приводят использование простых лекарств, каталок, другого медоборудования. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании совета ректоров медицинских вузов. Отмечается, что исчерпывающих данных о смертности пациентов из-за ошибок врачей глава ведомства не указал, передает «Интерфакс».
В качестве примера Мурашко рассказал, что люди из-за врачебных ошибок погибают от лидокаина, отметив, что за пять лет зафиксировано 80 подобных смертей. Он также сообщил, что из-за неправильного использования каталок каждый год гибнут, минимум, 1-2 человека, также бывают случаи тяжелых увечий.
По мнению Мурашко, данные факты свидетельствуют о низком уровне оказания медпомощи. Министр обратился к ректорам с инициативой включить вопросы безопасности медпомощи и ее качества в учебные программы.
Глава Минздрава также отметил кадровую проблему в сфере здравоохранения – как в больницах, так и в менеджменте.
Ранее НСН приводила данные Росстата о нехватке врачей. Выяснилось, что по всей России дефицит врачей медицинского персонала составляет 100 тысяч человек.
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