Минздрав раскрыл смертность из-за врачебных ошибок

Врачебные ошибки и непрофессиональное лечение становятся причиной более чем 70 тысяч случаев осложнений ежегодно. К летальным исходам приводят использование простых лекарств, каталок, другого медоборудования. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании совета ректоров медицинских вузов. Отмечается, что исчерпывающих данных о смертности пациентов из-за ошибок врачей глава ведомства не указал, передает «Интерфакс».

В качестве примера Мурашко рассказал, что люди из-за врачебных ошибок погибают от лидокаина, отметив, что за пять лет зафиксировано 80 подобных смертей. Он также сообщил, что из-за неправильного использования каталок каждый год гибнут, минимум, 1-2 человека, также бывают случаи тяжелых увечий.