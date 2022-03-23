Врачи опровергли информацию о дефиците расходных материалов в больницах

По данным Telegram-канала Baza, медицинские учреждения переходят на режим экономии. Так, в некоторых больницах не хватает бумаги, ампул, расходников и перчаток. Гальперин подтвердил, что в медучреждениях наблюдается дефицит бумаги для принтеров.

«Пока массового дефицита расходников нет, потому что все контракты заключены какое-то время назад, и все поставки пока приходят. Но не исключено, что в ближайшее время начнется дефицит. При этом по лекарствам было заявлено, что в ближайшее время не должно быть их нехватки. Большинство фармацевтических компаний обещало сохранить поставки по жизненно важным лекарствам. Они сохраняются. Поэтому больших проблем не ожидается», - рассказал он.