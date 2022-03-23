Врачи опровергли информацию о дефиците расходных материалов в больницах
Общественный деятель Семен Гальперин рассказал, что в больницах России пока нет дефицита ампул и перчаток, однако в медучреждениях не хватает бумаги.
Некоторые материалы, необходимые в больницах, могут подорожать, но антироссийские санкции их вряд ли затронут. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин.
По данным Telegram-канала Baza, медицинские учреждения переходят на режим экономии. Так, в некоторых больницах не хватает бумаги, ампул, расходников и перчаток. Гальперин подтвердил, что в медучреждениях наблюдается дефицит бумаги для принтеров.
«Пока массового дефицита расходников нет, потому что все контракты заключены какое-то время назад, и все поставки пока приходят. Но не исключено, что в ближайшее время начнется дефицит. При этом по лекарствам было заявлено, что в ближайшее время не должно быть их нехватки. Большинство фармацевтических компаний обещало сохранить поставки по жизненно важным лекарствам. Они сохраняются. Поэтому больших проблем не ожидается», - рассказал он.
При этом, по его мнению, некоторые компоненты могут подорожать.
«Я думаю, что все сведется к ценовым проблемам, потому что расходы растут, инфляция идет. Дорогостоящие комплектующие могут стать проблемными. При этом я думаю, что антироссийские санкции не коснутся товаров медицинского назначения. Во всяком случае, пока таких сообщений не было», - заключил Гальперин.
Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в школах некоторых регионов России наблюдается дефицит бумаги, поэтому, возможно, на экзамены ученикам придется идти со своей.
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