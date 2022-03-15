«Вырастут на 10-15%»: Как и насколько будут дорожать лекарства разных категорий

На данный момент прорабатываются возможные меры для того, чтобы поддержать фармацевтическую отрасль, но и не допустить резкого роста цен, заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.

«Есть низкая ценовая категория – до 100 рублей, есть средняя ценовая категория – от 100 до 1500 тысячи рублей, есть высокая ценовая категория. Все они находятся в разных зонах риска. Если говорить о низком ценовом сегменте, то сегодня обсуждается и прорабатывается вопрос разовой индексации – 10-15%. Это будем не смертельно для покупателей. Если говорить о ценовом сегменте среднем, то мы продумываем другие механизмы – либо предоставление определенных налоговых льгот, либо специальный валютный курс для контрактов, по которым закупаются субстанции или препараты, входящие в эту группу. Что касается дорогих препаратов, их употребляется значительно меньше. Компании не планируют серьезных повышений, у них есть запас прочности», - рассказал он.

В России производственных площадок для изготовления лекарственных средств больше, чем достаточно, заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН ранее.



