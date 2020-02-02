«Лига защиты врачей» назвала бессмысленным молчание о коронавирусе
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с НСН объяснил, почему китайский пациент в больнице Читы не получил информацию о заболевании коронавирусом.
В Минздраве дано указание проверить условия и качество медпомощи в инфекционной больнице в Чите. Проверка вызвана жалобами гражданина КНР, госпитализированного с коронавирусом. Об этом написал в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения России Олег Салагай, отмечает РИА Новости.
Гражданин Китая Ван Юньбинь, госпитализированный с коронавирусом в больницу Читы, заявил, что врачи не сообщили ему результатов анализов и диагноз, о котором он узнал из СМИ. Пациент из Забайкалья сообщил об этом в письме в редакцию городского портала «Чита.Ру».
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с НСН подтвердил, что в российских больницах пациентов часто не информируют об их состоянии.
«Сегодня, по закону, требуется, чтобы врач получил информированное согласие пациента на лечение. Для этого при госпитализации гражданину Китая должны были объяснить, с какой целью его помещают в боксированную палату, какие исследования будут проводиться. В наших больницах четкие правила взаимодействия с пациентом не выработаны, и требование закона не всегда исполняется. Наши пациенты к этому привычны. Для иностранных граждан такое отношение – неожиданность, поэтому мы и получили большой резонанс», - заявил собеседник НСН.
По мнению Гальперина, в отношении врачей, которые лечат китайского пациента в Чите, могут последовать санкции. Эксперт отметил, что не видит в них смысла из-за системной проблемы.
«Нужно не только требовать, но и создать условия врачам - чтобы они имели возможность общаться с пациентами. У медиков на такую работу должно быть выделено время, включено в их нагрузку. Для этого Минздрав должен прописать порядок такого общения. Пока он прописан в общем положении. Но когда, как должен сделать это врач с учетом нагрузки, существующей сегодня, не понятно. Думаю, в первую очередь, надо предъявлять претензии к тем, кто организует такую систему работы, что врачу бывает некогда рассказать пациенту о его болезни», - отметил эксперт.
Ранее исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева призвала на пресс-конференции НСН занемогших людей как можно быстрее обращаться за помощью к врачам, а не искать самостоятельно лекарства по аптекам. Она пояснила. что лекарства предназначены только для стационарного лечения.
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