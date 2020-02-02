«Лига защиты врачей» назвала бессмысленным молчание о коронавирусе

В Минздраве дано указание проверить условия и качество медпомощи в инфекционной больнице в Чите. Проверка вызвана жалобами гражданина КНР, госпитализированного с коронавирусом. Об этом написал в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения России Олег Салагай, отмечает РИА Новости.

Гражданин Китая Ван Юньбинь, госпитализированный с коронавирусом в больницу Читы, заявил, что врачи не сообщили ему результатов анализов и диагноз, о котором он узнал из СМИ. Пациент из Забайкалья сообщил об этом в письме в редакцию городского портала «Чита.Ру».

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с НСН подтвердил, что в российских больницах пациентов часто не информируют об их состоянии.

«Сегодня, по закону, требуется, чтобы врач получил информированное согласие пациента на лечение. Для этого при госпитализации гражданину Китая должны были объяснить, с какой целью его помещают в боксированную палату, какие исследования будут проводиться. В наших больницах четкие правила взаимодействия с пациентом не выработаны, и требование закона не всегда исполняется. Наши пациенты к этому привычны. Для иностранных граждан такое отношение – неожиданность, поэтому мы и получили большой резонанс», - заявил собеседник НСН.