Обнаруживают и обналичивают. Депутат раскритиковал Минздрав из-за увольнений врачей

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова сделала заявление, что 56 российских регионов испытывают дефицит медицинских кадров, так как врачи бегут оттуда из-за низких зарплат. Хуже всего дела обстоят в Бурятии, Новосибирской и Томской областях.

Ранее в эфире НСН фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков заявил, что к концу 2019 года Россия может столкнуться с массовым увольнением врачей, которые таким образом выразят недовольство своим положением и состоянием системы здравоохранения в стране. «Сейчас в медицинской сфере зреет движение, что 30 декабря в последний день года массово будут пожданы заявления либо об уходе, либо о переходе на одну ставку, либо отказ работать в тех условиях, которые предоставлены. То есть итальянские забастовки. “Лига защиты врачей” и профсоюз фельдшеров уже столкнулись с этими заявлениями, пытаются как-то разобраться. И что будет 30 декабря, пока еще никто не знает», - заявил Беляков.

