Шнуров написал стих о массовых увольнениях врачей

Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал стихотворение, посвященное новости о сокращении числа врачей в российских регионах.

От менингита заячьей лапой

Протри головку три разá.

Умолкли в селах эскулапы.

Рецепт шаман всем рассказал.

Пусть надрываются коменты, —

«Подвел какой нам идиот,

Под санкции медикаменты,

Оставив только бинт и йод?»

Далее Шнуров предполагает, что примеру врачей последую и российские учителя, которые будут увольняться из отечественных школ, чтобы попытать счастья за рубежом.

Лекарство многим только снится,

Но это, братцы, лишь цветочки.

Сперва закроются больницы,

И доведенные до точки,

Затем уйдут из школ кто в бога

Не верил. Физики, допустим.

Под крик — туда им и дорога.

В Китай уедут, в захолустье.

31 октября глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что в 54 российских регионах наблюдается дефицит медицинских кадров. Это, по ее словам, связано с низкими зарплатами медиков. Позднее в Минздраве назвали приведенные данные ошибочными.

В интервью НСН президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин подтвердил, что российские врачи бегут из государственной медицины или вообще из страны.

«Мы знаем, что врачи постоянно настолько недовольны ситуацией в здравоохранении, что они уходят. Те, кто может, уходит в коммерческое здравоохранение, но часто уходят и вообще из специальности. Молодые специалисты часто уезжают работать за границу», - пояснил он.

