В Ленобласти найдена живой пропавшая шестилетняя девочка

Ранее сообщалось, что поиски девочки вели более ста человек, в том числе добровольцы, спасатели, полицейские.

Отметим, что за текущее лето это не первый случай пропажи ребенка в лесу. Аттестованный эксперт по выживанию Эдуард Халилов в эфире НСН рассказал, как человеку вести себя в лесу, если он заблудился.

