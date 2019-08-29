В Ленобласти найдена живой пропавшая шестилетняя девочка

В лесу Тосненского района Лениградской области найдена живой пропавшая ранее шестилетняя девочка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

Отмечается, что здоровье ребенка в порядке.

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Ранее сообщалось, что поиски девочки вели более ста человек, в том числе добровольцы, спасатели, полицейские.

Отметим, что за текущее лето это не первый случай пропажи ребенка в лесу. Аттестованный эксперт по выживанию Эдуард Халилов в эфире НСН рассказал, как человеку вести себя в лесу, если он заблудился.

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ФОТО: pixabay.com
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