В Ленобласти найдена живой пропавшая шестилетняя девочка
29 августа22:32
В лесу Тосненского района Лениградской области найдена живой пропавшая ранее шестилетняя девочка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.
Отмечается, что здоровье ребенка в порядке.
Ранее сообщалось, что поиски девочки вели более ста человек, в том числе добровольцы, спасатели, полицейские.
Отметим, что за текущее лето это не первый случай пропажи ребенка в лесу. Аттестованный эксперт по выживанию Эдуард Халилов в эфире НСН рассказал, как человеку вести себя в лесу, если он заблудился.
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ФОТО: pixabay.com