В Ленобласти полиция ищет потерявшуюся в лесу шестилетнюю девочку
Сотрудники полиции начали поиски пропавшей в лесу в Тосненском районе Ленинградской области шестилетней девочки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Источник отмечает, что участие в поисках ребёнка также принимают кинологи и волонтеры. В общей сложности местность прочёсывают более 100 человек.
Как отмечают СМИ, о пропаже шестилетней девочки в лесу рядом с деревней Трубников Бор сообщил её дедушка.
Ранее НСН писала, что девочка, которую нашли спустя три дня после пропажи в Нижегородском лесу, рассказала, как ей удалось выжить. По словам ребенка, она застала в лесу грозу с дождем, и ей пришлось выбросить всю мокрую одежду, чтобы не замерзнуть. Кроме того, девочка сказала, что ничего не ела и не пила в лесу.
Ребёнок ушел в лес из дома в деревне Степановка под Нижним Новгородом 18 августа. В её поисках участвовали более тысячи человек – сотрудники полиции, волонтеры, спасатели.
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