В Ленобласти полиция ищет потерявшуюся в лесу шестилетнюю девочку

Сотрудники полиции начали поиски пропавшей в лесу в Тосненском районе Ленинградской области шестилетней девочки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Источник отмечает, что участие в поисках ребёнка также принимают кинологи и волонтеры. В общей сложности местность прочёсывают более 100 человек.

Как отмечают СМИ, о пропаже шестилетней девочки в лесу рядом с деревней Трубников Бор сообщил её дедушка.