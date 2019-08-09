Спасатель МЧС рассказал, как выжить во время шторма в городе

В Москве продлили штормовое предупреждение. По данным МЧС РФ, в пятницу, 9 августа в столице ожидается усиление ветра до 23 м/с в период времени с 12 до 18 часов. Весь день прогнозируются осадки в виде дождя. Спасатели рекомендуют не выходить без необходимости на улицу и переждать непогоду в капитальном строении.

Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал в эфире НСН, что делать в случае, если непогода все же застала на улице.

«Есть три стратегии поведения в экстремальных условиях: либо бежать, либо прятаться, либо сопротивляться, то есть биться. Биться со стихией не получится, потому что стихия всегда сильнее человека, и самый эффективный способ спастись – это естественно спрятаться. Возможно, убежать, если вы на открытой местности где-то в пределах города, даже если на природе, и найти себе укрытие. Укрытием может служить либо капитальное здание, торговый центр, магазин, либо даже метро. Но помните, что если будет конкретная опасность на улице, то все люди как раз побегут в метро, и там может образоваться давка, поэтому нужно быть осторожнее», — предупредил эксперт.