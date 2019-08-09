Спасатель МЧС рассказал, как выжить во время шторма в городе
Аттестованный спасатель МЧС и эксперт по выживанию рассказал в эфире НСН, как уберечься от ненастья.
В Москве продлили штормовое предупреждение. По данным МЧС РФ, в пятницу, 9 августа в столице ожидается усиление ветра до 23 м/с в период времени с 12 до 18 часов. Весь день прогнозируются осадки в виде дождя. Спасатели рекомендуют не выходить без необходимости на улицу и переждать непогоду в капитальном строении.
Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал в эфире НСН, что делать в случае, если непогода все же застала на улице.
«Есть три стратегии поведения в экстремальных условиях: либо бежать, либо прятаться, либо сопротивляться, то есть биться. Биться со стихией не получится, потому что стихия всегда сильнее человека, и самый эффективный способ спастись – это естественно спрятаться. Возможно, убежать, если вы на открытой местности где-то в пределах города, даже если на природе, и найти себе укрытие. Укрытием может служить либо капитальное здание, торговый центр, магазин, либо даже метро. Но помните, что если будет конкретная опасность на улице, то все люди как раз побегут в метро, и там может образоваться давка, поэтому нужно быть осторожнее», — предупредил эксперт.
Если удалось спрятаться в каком-то здании, следует отойти подальше от окон, так как при сильном ветре падают деревья и обламываются крупные ветки, которые могут повредить стекла и линии электропередач, добавил спасатель. Также сильный ветер подхватывает мусор, который лежит на земле, и срывает кровлю со зданий, отметил Халилов.
«Это вторичные поражающие элементы, которые всегда присутствуют во время сильного ветра. Поэтому надо смотреть по сторонам, обязательно. Если вы оказались на улице, вытащите наушники, потому что вы должны слушать и слышать, что происходит вокруг вас. Надо снять капюшон, чтобы ваше периферийное зрение работало, и нужно смотреть не только под ноги, но и наверх, так как опасность может прилететь откуда-то сверху. Возле деревьев, таких как тополь, лучше особо не стоять, так как, бывает, ветки ломаются и падают на людей, придавливая их. В общем лучше переждать дома, в офисе, в капитальном строении, чем рисковать жизнью. Всегда сохранять трезвый ум, здравый смысл и помнить, что ваша безопасность в первую очередь в ваших руках», — заключил собеседник НСН.
Напомним, что ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области с 7 по 9 августа. Ожидается, что с вечера четверга до вечера пятницы в столице выпадет до половины месячной нормы осадков. Между тем, к выходным ненастье утихнет, уверяют синоптики, ожидается комфортная погода с двадцатиградусным теплом, возможны кратковременные дожди.
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