В ЛДПР призвали отменить социальные пенсии мигрантам
В ЛДПР предложили отменить социальные пенсии мигрантам для того, чтобы сократить нагрузку на федеральный бюджет России. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на лидера партии Леонида Слуцкого.
Он отметил, что в ответственный момент, в том числе связанный со спецоперацией и решением демографических вопросов, государство продолжает выплачивать пенсии иностранцам. Слуцкий также заметил, что российские пенсионеры при этом «получают гроши».
Согласно закону, иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение пенсионных выплат при условии постоянного проживания в России не менее 15 лет и при достижении возраста 70 и 65 лет мужчинами и женщинами соответственно.
Ранее в Минздраве предложили выдавать полисы ОМС только трудовым мигрантам с пятилетним страховым стажем, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
