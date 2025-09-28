В ЛДПР призвали отменить социальные пенсии мигрантам

В ЛДПР предложили отменить социальные пенсии мигрантам для того, чтобы сократить нагрузку на федеральный бюджет России. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на лидера партии Леонида Слуцкого.

Он отметил, что в ответственный момент, в том числе связанный со спецоперацией и решением демографических вопросов, государство продолжает выплачивать пенсии иностранцам. Слуцкий также заметил, что российские пенсионеры при этом «получают гроши».

Согласно закону, иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение пенсионных выплат при условии постоянного проживания в России не менее 15 лет и при достижении возраста 70 и 65 лет мужчинами и женщинами соответственно.

Ранее в Минздраве предложили выдавать полисы ОМС только трудовым мигрантам с пятилетним страховым стажем, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
