У двух экс-полицейских из Краснодара нашли активы на 3 млрд рублей
Генеральная прокуратура России заявила о выявлении у бывших краснодарских правоохранителей Александра и Ольги Семеновых имущества на сумму 3 миллиарда рублей, сообщает «Коммерсант».
Следствие полагает, что эти активы были приобретены на средства, полученные коррупционным путем. Занимая руководящие посты в полиции, супруги создали разветвленную бизнес-империю. Для конспирации собственность оформлялась на родственников и доверенных лиц.
Теперь Генпрокуратура требует обратить в доход государства ряд объектов, среди которых — торговый центр «Медиа Плаза», гостиница «Екатеринодар», 13 торговых площадок, АЗС и множество объектов недвижимости. Иск направлен в Советский районный суд Краснодара.
Ранее бывшего полицейского осудили на 20 лет за убийство и бандитизм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
