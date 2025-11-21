У двух экс-полицейских из Краснодара нашли активы на 3 млрд рублей

Следствие полагает, что эти активы были приобретены на средства, полученные коррупционным путем. Занимая руководящие посты в полиции, супруги создали разветвленную бизнес-империю. Для конспирации собственность оформлялась на родственников и доверенных лиц.

Теперь Генпрокуратура требует обратить в доход государства ряд объектов, среди которых — торговый центр «Медиа Плаза», гостиница «Екатеринодар», 13 торговых площадок, АЗС и множество объектов недвижимости. Иск направлен в Советский районный суд Краснодара.

Ранее бывшего полицейского осудили на 20 лет за убийство и бандитизм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


