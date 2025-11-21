Депутат связала давки в школах со старыми требованиями к строительству

Эти корпуса возводились по устаревшим строительным нормативам, которые были проще нынешних. Каждый подобный инцидент становится поводом для тщательных проверок и пересмотра организации учебного процесса. Однако проблема старых зданий остаётся актуальной, особенно в часы пик. Парламентарий подчеркнула, что перегруженность помещений может напрямую влиять на способность администрации обеспечить безопасную эвакуацию.

Пока, как отметила депутат, ситуацию помогают решать организационные меры: распределение потоков учащихся, отдельные входы для разных возрастов и индивидуальные шкафчики вместо раздевалок.

20 ноября в школе № 9 Владивостока произошла давка. В учебном заведении во время перемены в раздевалке собралось одновременно большое количество учеников. В результате у одной девочки трещина в ребре, у других детей - вывихи.

