Ужесточены условия для получения мигрантами полиса ОМС
Госдума окончательно одобрила проект закона, ужесточающий получение полисов ОМС для трудовых мигрантов, свидетельствует документ, размещенный на сайте правовых актов.
Согласно ему, право на медицинскую страховку получат только те иностранцы, которые работают в РФ легально и имеют трудовой стаж от пяти лет. Под исключение попадут высококвалифицированные специалисты. При этом экстренная медицинская помощь будет предоставляться всем.
Ранее Минздрав выступил с инициативой предоставить права в сфере ОМС временно работающим иностранцам и наладить обмен данными о них между Фондом пенсионного и соцстрахования и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.
Ужесточение условий предоставления трудовым мигрантам бесплатной медицинской помощи в России объективно оправдано, заявил НСН основатель системы Обязательного медицинского страхования в России, профессор Владимир Гришин. По его словам, это отвечает принципам социальной справедливости.
