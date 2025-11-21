Ужесточены условия для получения мигрантами полиса ОМС

Согласно ему, право на медицинскую страховку получат только те иностранцы, которые работают в РФ легально и имеют трудовой стаж от пяти лет. Под исключение попадут высококвалифицированные специалисты. При этом экстренная медицинская помощь будет предоставляться всем.

Ранее Минздрав выступил с инициативой предоставить права в сфере ОМС временно работающим иностранцам и наладить обмен данными о них между Фондом пенсионного и соцстрахования и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.

Ужесточение условий предоставления трудовым мигрантам бесплатной медицинской помощи в России объективно оправдано, заявил НСН основатель системы Обязательного медицинского страхования в России, профессор Владимир Гришин. По его словам, это отвечает принципам социальной справедливости.

