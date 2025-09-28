Сенатор: До конца года в РФ повысят пенсии сотрудникам силовых ведомств
До конца 2025 года в России повысят пенсии ряда категорий граждан, в том числе сотрудников силовых ведомств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по соцполитике Наталию Косихину.
Она напомнила, что с 1 октября текущего года в РФ также увеличатся выплаты военным пенсионерам.
По словам сенатора, повышение пенсий вызвано индексацией окладов на 7,6%. Косихина добавила, что рост затронет оклады по воинским должностям и воинским званиям военнослужащих, которые проходят службу по контракту и призыву.
К тому же отмечается, что повышение пенсий затронет и сотрудников Росгвардии, МВД и ФСИН. При этом сотрудникам Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующему составу федеральной фельдъегерской связи тоже планируют повысить пенсионные выплаты.
Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что с начала 2025 года средний размер пенсий в России увеличился на 350 рублей.
