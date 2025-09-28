Сенатор: До конца года в РФ повысят пенсии сотрудникам силовых ведомств

До конца 2025 года в России повысят пенсии ряда категорий граждан, в том числе сотрудников силовых ведомств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по соцполитике Наталию Косихину.

Она напомнила, что с 1 октября текущего года в РФ также увеличатся выплаты военным пенсионерам.