В Госдуме заявили, что заморозка денег при покупке жилья решит проблему с аферистами

В России для защиты пожилых продавцов жилья от мошенников может быть введено правило о заморозке денежных средств от сделки на 30 дней, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата Госдумы Александра Аксененко.

В РФ призвали проверять дееспособность пожилых продавцов недвижимости

Инициатива принадлежит лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому. По задумке, деньги покупателя будут размещаться на специальном заблокированном счете. Этот период даст возможность пенсионеру или его родственникам опомниться, если сделка была совершена под давлением, и обратиться в правоохранительные органы, что позволит оспорить сделку, не лишаясь денег и жилья.

В качестве исключения Аксененко предложил возможность мгновенной передачи денег по согласованию сторон, например, если они срочно нужны на лечение или новое жилье.

Покупатель и продавец квартиры в равной степени несут риски при заключении сделки, а в случае криминала убытки может понести как одна, так и другая сторона. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, юрист Юрий Синельщиков.

