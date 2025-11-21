Опрос: Треть россиян планируют работать в новогодние праздники

Согласно исследованию сервисов «Работа.ру» и «Подработка», 36% россиян планирует работать в новогодние праздники, сообщает РИА Новости.

Россиянам объяснили, когда лучше присоединять отпуск к новогодним праздникам

16% будут трудиться на основной работе, 13% совместят основную должность с подработкой, а 7% займутся исключительно дополнительным заработком.

При этом большинство трудящихся в праздники предпочитают гибкий график. Сменный режим выбирают 33% участников исследования, а вахтовый метод — 6%.

Среди самых популярных видов подработки лидирует должность администратора (11%). В тройку также вошли сборщик заказов (9%) и водитель (8%). Реже россияне хотят подрабатывать охранниками (7%), курьерами (6%) или аниматорами (5%).

Грядущие новогодние праздники в РФ станут самыми длинными за 12 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:СоцопросНовогодние ПраздникиНовый ГодРабота

Горячие новости

Все новости

партнеры