Опрос: Треть россиян планируют работать в новогодние праздники
Согласно исследованию сервисов «Работа.ру» и «Подработка», 36% россиян планирует работать в новогодние праздники, сообщает РИА Новости.
16% будут трудиться на основной работе, 13% совместят основную должность с подработкой, а 7% займутся исключительно дополнительным заработком.
При этом большинство трудящихся в праздники предпочитают гибкий график. Сменный режим выбирают 33% участников исследования, а вахтовый метод — 6%.
Среди самых популярных видов подработки лидирует должность администратора (11%). В тройку также вошли сборщик заказов (9%) и водитель (8%). Реже россияне хотят подрабатывать охранниками (7%), курьерами (6%) или аниматорами (5%).
Грядущие новогодние праздники в РФ станут самыми длинными за 12 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
