Шаман не собирается переводить свои хиты на другие языки

«А зачем? Пусть учат русский язык», — заявил он. Артист указал, что у него есть мечта, чтобы песни на русском языке любили, пели, слушали во всем мире.

Ранее Шаман признался, что петь на тросе на «Интервидении» было непросто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

