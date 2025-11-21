Шаман не собирается переводить свои хиты на другие языки

Певец Шаман рассказал, что не собирается переводить свои хиты на другие языки, сообщает РИА Новости.

Певцу Шаману посоветовали красиво петь и трудиться в Китае

«А зачем? Пусть учат русский язык», — заявил он. Артист указал, что у него есть мечта, чтобы песни на русском языке любили, пели, слушали во всем мире.

Ранее Шаман признался, что петь на тросе на «Интервидении» было непросто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

