По его словам, группа лиц в Киеве узурпировала власть и под предлогом необходимости продолжения военной конфронтации с Москвой удерживает ее с целью личного обогащения. Глава государства указал, что это стало хорошо известным фактом по результатам антикоррупционного расследования в самой Украине.

Путин отметил, что эти люди, находясь в привилегированном положении, вряд ли думают о судьбе своей страны и простых гражданах, включая военнослужащих.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский должны «немного поладить», чтобы продвинуться к урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

