Путин заявил, что на Украине во власти находится ОПГ
Во власти на Украине находится не политическое руководство, а организованная преступная группировка, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление российского лидера Владимира Путина.
По его словам, группа лиц в Киеве узурпировала власть и под предлогом необходимости продолжения военной конфронтации с Москвой удерживает ее с целью личного обогащения. Глава государства указал, что это стало хорошо известным фактом по результатам антикоррупционного расследования в самой Украине.
Путин отметил, что эти люди, находясь в привилегированном положении, вряд ли думают о судьбе своей страны и простых гражданах, включая военнослужащих.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский должны «немного поладить», чтобы продвинуться к урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
