СМИ: В Сургуте студенты отравились в столовой, в которой находили личинки и ногти

В Сургуте студенты политехнического колледжа массово отравились едой из столовой, сообщает Telegram-канал «112».

В Дагестане 25 детей отравились на базе отдыха

Там зафиксирована вспышка норовирусной инфекции. За медицинской помощью обратились 18 человек, 15 из которых — несовершеннолетние. Большинство пострадавших госпитализировано. Студенты утверждают, что проблемы с качеством питания в столовой колледжа носят систематический характер.

Учащиеся сообщают о многочисленных нарушениях санитарных норм, в еде находили посторонние предметы, вплоть до волос и личинок. Один из заболевших записал видеообращение из больницы, находясь под капельницей. В связи с произошедшим Роспотребнадзор начал проверку деятельности учебного заведения.

Ранее в Бурятии нашли нарушения в цеху, едой из которого отравились 43 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: группа «ЧП | ДТП | Новый Уренгой», VK
ТЕГИ:ЗдоровьеОбразованиеОтравленияСтудентыЕда

Горячие новости

Все новости

партнеры