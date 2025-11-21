СМИ: В Сургуте студенты отравились в столовой, в которой находили личинки и ногти

Там зафиксирована вспышка норовирусной инфекции. За медицинской помощью обратились 18 человек, 15 из которых — несовершеннолетние. Большинство пострадавших госпитализировано. Студенты утверждают, что проблемы с качеством питания в столовой колледжа носят систематический характер.

Учащиеся сообщают о многочисленных нарушениях санитарных норм, в еде находили посторонние предметы, вплоть до волос и личинок. Один из заболевших записал видеообращение из больницы, находясь под капельницей. В связи с произошедшим Роспотребнадзор начал проверку деятельности учебного заведения.

Ранее в Бурятии нашли нарушения в цеху, едой из которого отравились 43 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

