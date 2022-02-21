В Курской области объявлен режим ЧС из-за прибытия беженцев
Власти Курской области объявили режим чрезвычайной ситуации на фоне прибытия беженцев из Донбасса, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«В настоящее время из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в ряде регионов РФ — Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера», — заявили в пресс-службе ведомства.
По данным министерства, за сутки из Ростовской в Воронежскую область поездами доставлено около двух тысяч человек. В ближайшие часы ожидается еще 3,4 тысячи беженцев, которые прибудут в Курскую, Воронежскую, Волгоградскую и Нижегородскую области.
Напомним, эвакуированным в Ростовскую область жителям Донбасса начали выплачивать денежные компенсации. В настоящее время выплаты получили около ста человек.
Тем временем, около 950 тысяч жителей Донбасса решили получить российское гражданство и подали соответствующие заявления.
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