В Курской области объявлен режим ЧС из-за прибытия беженцев

«В настоящее время из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в ряде регионов РФ — Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера», — заявили в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, за сутки из Ростовской в Воронежскую область поездами доставлено около двух тысяч человек. В ближайшие часы ожидается еще 3,4 тысячи беженцев, которые прибудут в Курскую, Воронежскую, Волгоградскую и Нижегородскую области.

Напомним, эвакуированным в Ростовскую область жителям Донбасса начали выплачивать денежные компенсации. В настоящее время выплаты получили около ста человек.

Тем временем, около 950 тысяч жителей Донбасса решили получить российское гражданство и подали соответствующие заявления.

