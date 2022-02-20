Депутат Водолацкий: Около 950 тысяч жителей Донбасса обратились за российским гражданством
Всего около 950 тысяч жителей Донбасса решили получить российское гражданство и подали соответствующие заявления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы от Ростовской области Виктора Водолацкого.
«Общее количество написавших заявление — порядка 950 тыс. человек. Люди сейчас продолжают идти в миграционные службы и пишут заявления на получение гражданства России», — отметил депутат Госдумы.
По его словам, свыше 770 тысяч человек в Донбассе уже имеют российское гражданство, сообщает RT.
Президент РФ Владимир Путин в 2019 году подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
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