Депутат Водолацкий: Около 950 тысяч жителей Донбасса обратились за российским гражданством

«Общее количество написавших заявление — порядка 950 тыс. человек. Люди сейчас продолжают идти в миграционные службы и пишут заявления на получение гражданства России», — отметил депутат Госдумы.

По его словам, свыше 770 тысяч человек в Донбассе уже имеют российское гражданство, сообщает RT.

Президент РФ Владимир Путин в 2019 году подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР.





