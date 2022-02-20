Второй поезд из Донбасса привез беженцев в Воронеж

Эвакуированных жителей Донбасса уже второй по счету поезд доставил в Воронеж в воскресенье днем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

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«На вокзал в Воронеже приехал второй поезд с порядка 1 тыс. пассажиров, среди которых женщины, дети и мужчины пожилого возраста. В настоящее время идет их распределение», сообщает собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что первым поездом утром в Воронежскую область прибыли около тысячи человек из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ожидается третий состав из Донбасса. Половину пассажиров примет Воронеж, оставшуюся половину из 500 человек отправят в Курск.

В связи с притоком беженцев в Воронежской области действует режим ЧС. Здесь развернуты 42 пункта временного приема на 4 502 места.

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ФОТО: РИА Новости
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