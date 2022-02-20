Второй поезд из Донбасса привез беженцев в Воронеж
Эвакуированных жителей Донбасса уже второй по счету поезд доставил в Воронеж в воскресенье днем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
«На вокзал в Воронеже приехал второй поезд с порядка 1 тыс. пассажиров, среди которых женщины, дети и мужчины пожилого возраста. В настоящее время идет их распределение», сообщает собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что первым поездом утром в Воронежскую область прибыли около тысячи человек из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Ожидается третий состав из Донбасса. Половину пассажиров примет Воронеж, оставшуюся половину из 500 человек отправят в Курск.
В связи с притоком беженцев в Воронежской области действует режим ЧС. Здесь развернуты 42 пункта временного приема на 4 502 места.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,4 млн+171 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
12,4 млн+147 тыс. / сут.
- Песков: «Любая искра» на линии соприкосновения приведет к непоправимым последствиям
- Второй поезд из Донбасса привез беженцев в Воронеж
- Макрон ведет переговоры с Зеленским после общения с Путиным
- Лыжник Большунов стал знаменосцем сборной России на церемонии закрытия ОИ-2020
- Около семи тысяч беженцев из ЛНР и ДНР разместились в Ростовской области
- У королевы Елизаветы II диагностировали коронавирус
- «Не произносить слово «война». Россия призывает Запад к разуму
- Россия и Белоруссия продолжат совместные учения
- Джонсон заявил о реализации плана вторжения на Украину «в определенном смысле»
- Запад не будет вечно предлагать России «оливковую ветвь» - глава Евросовета Мишель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru