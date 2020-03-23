В Крыму заявили о возможном заражении коронавирусом более 30 человек

Как сообщает "КИА", источником распространения коронавируса мог стать крымчанин, вернувшийся с инфекцией на полуостров из Европы и скрывший информацию о своей поездке.

Отмечается, что установлены личности 37 человек, с которым контактировал заболевший, они все находятся под наблюдением. Результаты их анализов пока неизвестны.

Ранее сегодня сообщалось, что духовное управление мусульман Крыма объявило об отмене коллективных намазов в мечетях на полуострове из-за опасности распространения коронавируса. Более 300 крымских мечетей будут закрыты на ближайшие три недели.

