Мечети Крыма закроются на три недели из-за коронавируса

На данный момент известно об одном случае заражения коронавирусом жителя Крыма.

Как сообщает Ura.ru, мечети временно закрываются и в Ханты-Мансийском автономном округе — как минимум до 15 апреля.

Ограничения введены и в ряде других регионов России. Так, в Карачаево-Черкесии в мечети не рекомендуют ходить людям старшего возраста, от посещений храмов республики советуют воздержаться прихожанам с хроническими заболеваниями или с симптомами простуды. Подобные ограничения на месяц ввело Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края.

