Мечети Крыма закроются на три недели из-за коронавируса
Духовное управление мусульман Крыма объявило об отмене коллективных намазов в мечетях на полуострове из-за опасности распространения коронавируса. Об этом информирует РИА Новости.
В Крыму более 300 мечетей. Они будут закрыты в ближайшие три недели, продление этого периода будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
На данный момент известно об одном случае заражения коронавирусом жителя Крыма.
Как сообщает Ura.ru, мечети временно закрываются и в Ханты-Мансийском автономном округе — как минимум до 15 апреля.
Ограничения введены и в ряде других регионов России. Так, в Карачаево-Черкесии в мечети не рекомендуют ходить людям старшего возраста, от посещений храмов республики советуют воздержаться прихожанам с хроническими заболеваниями или с симптомами простуды. Подобные ограничения на месяц ввело Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края.
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