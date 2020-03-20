Польские «тролли» предложили «забрать» Калининград из-за коронавируса

Как пишет РИА Новости, в комментариях к материалу поляки начали призывать «забрать» Калининградскую область себе. Жителям региона стало бы лучше, если его присоединили к Польше, считает один из пользователей. А другой намекает на сценарий присоединения Крыма с референдумом и «зелёными человечками» - на сей раз уже польскими.

Между тем, отправившиеся путешествовать из Польши жители Калиниградской области не могут вернуться в Россию из-за решения Польши приостановить транспортное сообщение с РФ с 15 марта, писали «Известия». Дошло до того, что застрявших в Польше россиян поручил эвакуировать президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Отношения России и Польши остаются напряжёнными. С конца 2019 года стороны постоянно обмениваются обвинениями по поводу трактовок событий, приведших к началу Второй мировой войны.

Польский политолог Якуб Корейба в эфире НСН заявил, что на уровне риторики «по отношению к Польше в России происходят вещи абсолютно неприемлемые», так что ждать улучшения двусторонних отношений пока не стоит.

«Несмотря на то, что объективных причин для ухудшения отношений между Россией и Польшей сейчас нет, давно они не были настолько плохими. Такой вот парадокс. В нынешней конфигурации международных отношений мы обречены на соперничество. Это игра с нулевой суммой. Когда Польша приобретает, Россия теряет, и наоборот. И без серьезных изменений макрофакторов вряд ли удастся этот клинч преодолеть. Мой прогноз: этот негативный тренд сохранится на ближайшие 20-30 лет», - говорил Корейба.

12 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские власти никогда не уходили от диалога с Варшавой, и готовы к сотрудничеству сейчас. В то же время она напомнила о решении Польши отказаться от соглашения о безвизовом въезде жителей Калининградской области, пишет РБК. В ответ польский МИД сообщил, что считают ситуацию с въездом по визе приемлемой.

